Кирил Нешев е кандидатът на България Може за район "Средец"

Тази неделя, на 14 юни, ще се проведат частични местни избори за кмет на район "Средец" в София. Инж. Кирил Нешев е кандидатът на България Може с номер 3 в бюлетината. Нешев е на 52 г., женен, с две дъщери. По професия е машинен инженер. Магистър по компютърни технологии в областта на сигурността и отбраната. Има над 20 години управленски опит като мениджър и административен директор. Бившият национален състезател е бил в Управителния съвет на Българската федерация по водна топка до 2022 г.





Част приоритетите на Кирил Нешев за "Средец" са: Приветлива и достъпна администрация, работеща за хората, както и създаване на "Дигитално гише". Прозрачност и контрол на използвания обществен ресурс. Въвличане на гражданите в управлението и повече чуваемост. Реформа в паркирането, включваща и Смарт системи за управление на трафика. План за управление на културното наследство и неговото спасяване. Отворени училищни дворове и подобрена спортна инфраструктура за здравословен начин на живот.

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