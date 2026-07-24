Окончателно! Нова формула за минималната заплата

Парламентът окончателно се произнесе за минималната заплата. Тя остава 620,20 евро, но вече няма да расте автоматично спрямо средната. Така ще бъде до приемането на нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение в страната.

Депутатите окончателно отмениха досегашната формула, според която размерът на минималната заплата се определяше като 50% от средната брутна заплата за страната.

Новият механизъм - в новия бюджет

Към момента няма конкретен срок за изработването и приемането на новия модел. Това означава, че минималното възнаграждение няма да се увеличава автоматично, докато парламентът не одобри различен механизъм.

Преди два дни председателят на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев каза, че новият механизъм ще залегне в бюджета за 2027 година, който в момента "Прогресивна България" подготвя. Очаква се той да е готов след месец и половина.

Днешното решение засяга стотици хиляди работещи българи. Сред тях е Десислава Виолетова, която от седем години получава минимална заплата и работи в общинското предприятие „Чистота“ в Монтана. „Не стигат, много ясно, че не стигат за нищо. Просто борба за хляба“, коментира тя пред bTV.

Жената издържа семейство, но няма възможност да започне допълнителна работа, тъй като прекарва целия ден на настоящото си работно място.

Бизнесът предлага нови критерии

Работодателските организации настояват при определянето на минималната заплата да бъдат отчитани повече икономически показатели. Сред предлаганите критерии са производителността на труда, инфлацията, потребностите на работниците и възможностите на икономиката.

Според Българската стопанска камара досегашната формула е създавала автоматичен темп на растеж, без да отчита достатъчно състоянието на бизнеса и производителността.

От синдикалните организации определиха премахването на настоящия механизъм като победа за работодателите, тъй като спорът за размера на минималното възнаграждение у нас се води от години.

Синдикатите скочиха

Според Любослав Костов от КНСБ прехвърлянето на решението към социалните партньори няма да доведе до значителен ръст на минималното възнаграждение. По думите му дори при постигане на споразумение увеличението може да бъде само с 10–20 евро.

Срещу промяната се обявиха и от КТ „Подкрепа“.

Минималната заплата беше увеличена на 620,20 евро, или 1213 лева по фиксирания курс, от 1 януари 2026 г. Това представлява ръст от 12,6% спрямо предходната година. Парламентът потвърждава, че сумата ще остане на сегашното ниво до приемането на нов механизъм.