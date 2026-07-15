Васил Велев посочи нов сериозен проблем в бюджета

Васил Велев разкри, че месечната издръжка на един служител излиза 3589 евро, а 4833-ма полицаи са с ТЕЛК.

По-късното пенсиониране на служителите в системата на МВР би могло да доведе до промени в бюджетните разходи. Според изчисления за Бюджет 2026 разходите за МВР възлизат на над 2 милиона евро.

"Имаме с 1/3 повече заети в сектора, отколкото е средното в Европейския съюз, отнесено към населението на съответната страна. В същото имаме данните на Фискалния съвет - над 11 000 в пенсионна възраст са в системата на МВР при няма и 46 000 заети. Това се пада всеки четвърти. Съгласете се, че ако всеки четвърти е пенсионер, то значи нещо не е наред. България е сред страните с най-ранно пенсиониране. В повечето европейски страни възрастта за пенсиониране е по-висока. В Испания, Гърция и Румъния е 60 години, в Нидерландия е 65, а при нас е няма 54-55 години", каза председателят на АИКБ инж. Васил Велев в студиото на "България сутрин".

По думите това се дължи на "остатъци от миналото".

"Не са само това проблемите в МВР. От тези 11 000 служители, които са в пенсионна възраст, 7 057 вече са се пенсионирали и получават едновременно пенсия и възнаграждение от държавния бюджет. Такава практика няма нито в Централна, нито в Западна Европа. И тук не трябва да ги бъркаме с пенсионерите в икономиката в частния сектор, защото те пълнят бюджета, докато пенсионерите в бюджетния сектор получават и заплата, и пенсия, и осигуровки от бюджета. Имаме пренаселена система и разходи, които ни отреждат първо място в ЕС по дял от БВП за разходи за персонал в сектор "Обществен ред и сигурност", допълни Велев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че с ТЕЛК са освидетелствани 4833-ма души.

"В Закона за МВР няма ред за трудоустрояване, това е несъвместимо с професията. Не може да си с ТЕЛК и да си полицай. Имаме 2800, които не са положили изпит по физическа подготовка. Те трябва да бъдат освободени на мига. Имаме над 1/3 хора, които не са за там. От друга страна е разходът, който се прави. 93% от всичките разходи в МВР са за персонал - заплати, осигуровки, 20 заплати при пенсиониране. Такава привилегия също няма в останалите страни. Това също е остатък от миналото", настоя гостът.

Инж. Велев е категоричен, че България е страната с най-бързо растящ дълг.

"Очевидно имаме много преразходи. Средният осигурителен доход в системата на "Отбрана и сигурност" е 1860 евро. При средно осигурителен доход за останалите българи 1100 евро. Това е много сериозна разлика, а 2100 е таванът. Ако общите разходи за персонал, заложени в бюджета, се разделят на броя на заетите и на 12 месеца, се получава среден месечен разход от 3589 евро на човек. Толкова струва един служител в системата на МВР на месец, като пенсиите са отделно", добави председателят на АИКБ.

"Униформените в пожарната са в една служба, униформените по границите са във втора, униформените в полицията - в трета. Всички тези служби имат началник, секретар, шофьори. Три служби, защо са? В системата на МВР са първоначалните технически прегледи при покупка на МПС - защо? Следващите технически прегледи са във фирми, които ги извършват. Защо първоначалният да не е също при тях, а да се поддържа такъв щаб с такива привилегии?", попита Велев.

Гостът коментира още, че заплатите в целия бюджет сектор са изпреварили заплатите в частния.

"В някои подсектори са изпреварили с много - в съдебната система, отбраната заплатите са изпреварили значително възможностите на икономиката. Това не е справедливо, защото тези, които плащат тези заплати, получават по-малко при по-тежки условия за труд. В много страни пенсионната възраст е функция на продължителността на живота и расте с нарастването на продължителността на живота. Трябва да се отива към увеличаване на възрастта за пенсиониране, оптимизация на структурите и щата, освобождаване на хората с ТЕЛК. Тези, които са и пенсионери, и на щат в МВР, да си плащат сами осигуровките", смята той.

Инж. Велев добави още, че България изостава и с цифровизацията.

"Пише се на хартия, на индиго. Системата на МВР е останала в миналия век, когато МВР беше въоръженият юмрук на пролетариата и трябваше да брани диктатурата на пролетариата. Сега сме в демокрация. Правителството трябва да спре разхищенията", категоричен е той.

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