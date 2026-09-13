Остър спор за големи промени в трудовия стаж
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
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Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
Откъде идва поредното разхищение
Трябва ли въобще да има такава
Велев атакува зелената сделка, Христова вижда тежки бюджети и продължаваща
Данни показват растящ дефицит и неизползван вътрешен резерв
Бюджетът не е за харесване, заяви Васил Велев
Работодателите са направили предложения как да не се вдигат осигуровките
Заради дълговете всяко работещо семейство ще дава по по 100 лева на месец, твърди Васил Велев
Той определи финансовата рамка като "най-слабия и най-ограбващ хората на труда бюджет от десетилетия“
Бойко Борисов обеща разговорите да продължат
Работодателите обвиниха правителството в грабеж на работещите, синдикатите им отвърнаха с обвинения в лицемерие
Колко от тях трябвна да бъдат съкратени
По-високите осигуровки ще се плащат основно от хората, заети в реалната икономика
Удря работника по джоба
Бизнесът предупреждава за срив на индустрията и нов шок в цените на горивата
За разлика от тези, които пълнят бюджета
Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде
Той заяви още, че инфлацията се подклажда от неразумните политики
Те призоваха власта да регламентира възможността да закупува евро по фиксирания курс още преди края на тази година
Говори Васил Велев