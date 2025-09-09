Експерти с тревожен сценарий за заплатите

Експерти коментираха идеята за 4-дневната работна седмица в ефира на БНТ.

Христова Христова, бивш финансов министър, и Васил Велев, председател на УС на АИКБ се произнесоха за въможните промени.

„Отдавна се правят практически опити, но никога не се е наложила тази практика в никоя държава”, подчерта Христова.

Велев заяви: „Оказа се, че не е ефективно да се работи и обучава онлайн. Посланието е изначално грешно. Правилното е: 5-вековният купон за Европа свърши, ако искате да живеете както сега, трябва да работите повече.”

По думите на Христова най-новото поколение на пазара на труда – поколението Z, предпочита дистанционно или хибридно да работи, с гъвкаво или, по възможност, намалено работно време.

На въпрос относно минималната работна заплата (МРЗ) и това дали са реални изкривяванията, за които се притесняваха икономисти, че МРЗ ще се приближи до средното в някои региони, Христова уточни: „Две години сме в състояние на много порочно приемане на европейското законодателство, откакто включихме текст в Кодекса на труда, който казва МРЗ да бъде 50% от СРЗ. Не постъпихме правилно, като приехме тази европейска директива. Мисля, че това изкривяване вече дава негативни ефекти.”

„Бюджетните заплати растат, при условие, че икономиката стагнира. Накрая става катастрофа, както в Румъния, във Франция. Въведохме вечен двигател – качваме бюджетните заплати със заеми, оттам се качва и средната заплата за страната, оттам и минималната, без значение какво се случва с икономиката. Със заеми качваме заплатите, това е път наникъде”, коментира още Велев.

