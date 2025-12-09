Радомир Чолаков разкри има ли драма с надценките и търговците

Преди въвеждането на еврото Радомир Чолаков коментира търговските практики.

КЗК може да се справя с проблемите. Има пазарна среда в България. С яйцата няма проблеми, с пилешкото месо, зърно имаме.

Това заяви пред БНТ Радомир Чолаков, зам. - председател на КЗК.

"В хранителната верига има сектори, които са добре, но има и такива, в които трябва да се взимат мерки", каза той в сутрешния блок "Денят започва".

"Има търговци, които слагат надценка, колкото пазарът дава. Това, което е проблем е търговската отстъпка. В сферите, които има проблеми, производителите са поставени под натиск и се изискват много големи отстъпки", разясни Чолаков.

Отстъпките са доброволни, но се използва силата на договарянето, поясни той.

Във връзка с предстоящото преминаване към еврото и дали извън радара на КЗК не остават важни теми, например "Лукойл", Чолаков отговори, че няма такова нещо и информира за наложени глоби на нефтения гигант, които ако съдът разреши ще влязат в бюджета на държавата. Те са свързани с господстващото положение в България на компанията.

Зам.-председателят на КЗК каза още, че българските производители абсолютно се конкурират с европейските си колеги.

