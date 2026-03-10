Хиновски се произнесе за цените на горивата

България разполага с достатъчни запаси от горива за около три месеца, но въпреки това цените на бензиностанциите продължават да се покачват. Това коментира в ефира на bTV д-р Иван Хиновски, председател на Управителния съвет на Българския енергиен и минен форум.

По думите му наличието на резерви би трябвало да успокоява обществото, но движението на цените остава трудно обяснимо.

„Фактът, че имаме такъв голям запас, би трябвало да ни успокоява. Аз единствено се притеснявам от това, че въпреки резервите и въпреки че се произвеждат методично количества течни горива, цените растат нагоре. Необясними са тези реакции на колонките“, посочи той.

Според Хиновски България не би трябвало да бъде силно засегната от блокиране на международни маршрути или геополитическо напрежение около доставките на петрол.

„България може да се каже, че е остров, независим от световния бизнес с течни горива. Имаме достатъчно резерви, купуваме от Казахстан петрол. Не би трябвало да се притесняваме от бурно развитие на цените“, обясни той.

Въпреки това експертът смята, че покачването на цените по бензиностанциите е резултат от пазарни спекулации.

„Защо на колонките цената се движи нагоре? Според мен това е спекула. Нямаме пазарни обстоятелства, които да оправдаят тези цени“, заяви д-р Хиновски.

Той припомни и идея, обсъждана от експерти в енергийния сектор – производствената цена на горивата да бъде поставена под регулаторен контрол.

„Не говорим за регулиран пазар. Пазарът е свободен, но производствената цена трябва да бъде под регулаторен контрол. Ние не знаем каква е себестойността на нашия продукт“, обясни той.

Според него е възможно част от производителите да задържат количества горива с цел по-високи печалби.

„Това е практика понякога на някои производители – задържат производството, създават изкуствена криза и след това, когато цената расте, изкарват количествата на пазара“, коментира експертът.

По думите му дизелът поскъпва по-бързо от бензина заради по-високото му потребление.

„Много по-голямо е потреблението на дизел от бензина“, обясни той.

Хиновски предупреди, че дори при евентуално приключване на конфликта в Близкия изток, цените няма да се нормализират бързо.

„В никакъв случай това не може да стане бързо. Възстановяването на една рафинерия и нормализирането на доставките може да отнеме минимум месец, месец и половина, дори повече“, каза той.

Експертът коментира и ситуацията с природния газ, като посочи, че в момента на европейските борси не се наблюдава рязко поскъпване.

„Последните дни дори има лек спад на цената на природния газ“, отбеляза той.

По-сериозен проблем според него е ниското ниво на запълване на газохранилищата в Европа.

„Рекордно ниско е количеството на газ в европейските хранилища. Това може да се отрази и на нашата икономика, защото ако те започнат да ги пълнят сега, ще скочат цените на газа и производствените цени на много суровини“, предупреди д-р Хиновски.

Той коментира и плановете за разширяване на ядрените мощности в България до 2037 г.

„Това означава, че ще имаме още 2000 мегавата ядрена генерация – това са новите седми и осми блок. Този дефицит на базови мощности в последно време се отразява изключително тежко на енергийната система“, каза председателят на Българския енергиен и минен форум.

