Хиновски разкри истината за "Топлофикация"
Повишението на парното не може да повече от 7-8 на сто
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Повишението на парното не може да повече от 7-8 на сто
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Експертът коментира и ситуацията с природния газ
Хиновски освен това постави остро въпроса защо приетата наредба за енергийната бедност не се прилага
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Той знае за контакти на политици с фирми относно проекта
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Неизбежен е ръстът на цените на оранжерийните зеленчуци заради скока на газа