Хиновски разкри истината за "Топлофикация"

„Във всички случаи това повишение на цената на топлата вода и парното ще бъде стопирано, защото това е един абсурд. Управлението на „Топлофикация София" е възложено на икономисти и юристи, тя е оставена на саморазвитие. Дружеството е в състояние на тлеещ фалит, а един фалит на „Топлофикация София" е фалит и на столицата, и на държавата. София ще остане мрачна. Многократно сме призовавали компетентни хора да влязат в Топлофикация”. Това обясни в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Иван Хиновски от Български енергиен и минен форум.

Той обясни, че в искането на "Топлофикация София" има два компонента, които формират исканата от тях цена. "Единият е очакваният ръст на природния газ, сложили са по-висок процент, очаквайки по-високо поскъпване. И второ – необходимите ремонти на топлопреносната мрежа, която е остаряла и амортизирана. Но въпросът е защо няма един документ, инвестиционна програма или проект колко струват и кое ще се ремонтира? "Топлофикация" няма единен подземен кадастрален план. Как изчисляват тези средства за ремонти?", попита експертът.

Хиновски беше категоричен, че трябва да бъде поискано Агенцията за държавна финансова инспекция да влезе в дружеството, за да разбере как се харчат парите и се планират разходите. "Нещата трябва да се управляват по инженерни стандарти, а не от икономисти и юристи. Дълговете вече са 2,7 милиарда лев. Ще ги плащаме всички ние или бюджета. Което е абсурд", изтъкна експертът.

И беше категоричен, че дружеството трябва да бъде оздравено чрез частична приватизация, влизане на частни инвеститори и конкуренция във фазата на производство на топлинна енергия - за да се подобри ефективността.

На въпрос какъв би бил според него адекватният процент за повишение на топлинната енергия на фона на цената на природния газ в момента Хиновски отгорои категорично: "Не повече от 7–8%. Ако ръстът на природния газ е например 20%, това не означава, че ръстът на цената на топлинната енергия трябва да е 20%. Той е само част от компонентите в цената. Ако ръстът на газа е 50%, тогава това трябва да се отрази пропорционално - примерно 3,5% от общата цена".

