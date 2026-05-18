Скръб в семейството на Десислава Иванчева

На 83-годишна възраст почина Любка Иванчева, майката на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева. Тъжната новина споделиха близки в публикация на страницата на Иванчева в социалната мрежа Facebook, цитира Дунав мост.

Според споделената информация Любка Иванчева си е отишла предната вечер, оставяйки след себе си спомена за силен и непоколебим характер.

"С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева. Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност", съобщават от семейството.

