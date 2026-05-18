„Момичетата са като пауни!“: Рокли над 1000 евро взривяват баловете

Балове 2026 вече приличат повече на модни ревюта, отколкото на училищни тържества. Корсети, дълги рокли, блясък, кадифе и смели цветове превземат абитуриентския сезон, а цените карат родителите да преглъщат трудно.

„В момента модата е с топли цветове – бордо, кафяво, зелено, бежово. Това са цветовете, които виждаме навсякъде“, обясни стилният консултант Румяна Пенева в "България сутрин".

При момчетата класиката все още държи фронта – тъмносиньо и черно остават най-предпочитаните цветове за костюми. Но и там вече има промяна.

„Мъжете започват да посягат повече към цветовете. Появява се бордо, има повече смелост при аксесоарите“, посочи Пенева.

Истинската експлозия обаче е при дамите. Тази година балната мода е подвластна на корсета – талията и бюстът са силно подчертани, а дългите рокли отново са абсолютен фаворит.

„Жените са като едни пауни с техните рокли“, казва с усмивка стилният консултант.

Черното продължава да е вечната класика, но момичетата все по-често търсят нещо различно – необичайни десени, драматични ръкави, ефектни прически и аксесоари, които да ги отличат в морето от блясък.

Според Пенева обаче модата не е универсална рецепта. Някои тенденции могат да изиграят лоша шега на фигурата.

„По-дребните дами трябва да внимават с прекалено дългите и тежки рокли. Те могат визуално да „натиснат“ фигурата надолу“, предупреждава тя.

И докато абитуриентите мечтаят за визия като от червен килим, родителите все по-често изпадат в шок от цените. По думите на Пенева семпла рокля трудно може да бъде намерена под 500-1000 евро, а оттам нататък всичко зависи от възможностите на семейството.

„Има тенденция всичко да е в повече. А многотията много лесно може да превърне визията в кич“, казва още тя.

Въпреки това желанието за грандиозно появяване не намалява. Защото за една вечер всеки иска да бъде звезда – дори това да струва колкото семейна почивка в чужбина.

