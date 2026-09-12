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Бордо на опашка за наши бъчви

Бордо на опашка за наши бъчви

Сръчните майстори от Врачеш с поръчки от Гърция и Африка Изпичат дъба по-слабо за бели вина и повече за червени За хубавото вино трябва качествена б...

21 февруари | 8:50
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