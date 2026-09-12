След пожарите: Откриха десетки снаряди от Втората световна война във Франция
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
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Има още, ще ги обезвредят най-скоро
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Франция, Испания, Италия, Германия и други страни въведоха предупреждения от най-висока степен заради риска живота на хората
При момчетата класиката все още държи фронта
Този дълбок нюанс се превърна в основен акцент в колекциите на водещи марки
Инцидентът е станал тази сутрин в квартал "Шартрон".
По продължава след гол в 117-ата минута
Сръчните майстори от Врачеш с поръчки от Гърция и Африка Изпичат дъба по-слабо за бели вина и повече за червени За хубавото вино трябва качествена б...
Около 100 български роми са били изселени тази сутрин от незаконно обитаван терен в община Мериняк, близо до френския град Бордо, предаде France 3.Сре...
Бордо. До края на годината властите на френския град Бордо ще разчистят незаконен лагер на ромски семейства, повечето от които са българи, съобщава...