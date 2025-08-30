Триумфално завръщане! Ето кой е цветът на есента

Бордото официално се завръща на мода през есента на 2025 г.

Именно този дълбок нюанс се превърна в основен акцент в колекциите на водещи марки и бързо набира популярност в уличния стил.

Защо бордото ще бъде най-модерният цвят през есента на 2025 г., пише Труд.

Този дълбок, богат нюанс, балансиращ между червено вино, нар и тъмна череша, се завръща на модните подиуми, в уличния стил и капсулните колекции на водещи марки.

Връщане към лукса и дълбочината

След няколко сезона, в които доминираха неутрални и избелели цветове, модата се завръща към по-дълбоки, по-драматични нюанси.

Бордото олицетворява увереност, зрялост и вътрешна сила, което е напълно в съответствие с духа на времето - когато стилът става по-значим, отколкото силен.

Модни колекции и влиянието на модните подиуми

В колекциите есен 2025 на Bottega Veneta, Chloé, Ferragamo и Khaite, бордото заема специално място: total-looks, палта, кожени комплекти, кадифени рокли, обемни чанти - всичко това в наситени нюанси на вино, рубинено и наситено бордо.

Този цвят се превърна не просто в акцент, а в нова основа, замествайки обичайните черно и тъмносиньо.

Универсалност в стилизирането

Бордото е лесно за стилизиране: с топли нюанси (бежово, кремаво, карамелено) - за мек вид;

с черно или тъмносиво - за по-елегантен или бизнес вид; с ярки акценти (розово, оранжево, дори светлозелено) - за тези, които не се страхуват от експерименти.

Това е случай, в който наситеният цвят работи като неутрален, но изглежда много по-интересен.

Психологически комфорт

В бурни времена хората гравитират към цвят, който предава усещане за топлина, сигурност и стабилност. Бордото е точно това. То не крещи, а говори за вътрешен баланс, зрялост и емоционална дълбочина.

Идеален за аксесоари

Бордо червило, чанта, ръкавици или ботуши са стилен акцент, който ще оживи всяка основна визия. А ако изберете тотална визия в бордо, определено няма да останете незабелязани.

