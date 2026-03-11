Влюбена в Москва счупи тъпомера при Ники Кънчев

Участничка изненада Ники Кънчев и втрещи зрителите.

Във визитката на Валерия Илчева пише обича телевизионните риалити формати.

Дори два пъти е търсила своята половинка в тях в Русия, но така и не си намерила.

Валерия обича Русия и Москва и е живяла там 5 години, където работила като консултант за софтуерна компания.

Тя направи незабравимо участие, но не точно със знания.

"Коя наука изучава дивите котки и домашните им събратя?", бе първият въпрос, на който Валерия показа интересни знания.

"Гносеология това е свързано с нещо, на което човек му е неприятно.", посочи тя.

Нещо, с което ни е гнус?, пошегува се Ники Кънчев

"Да", потвърди Валя уверено и даде пример с плъх.

Също така посочи, че Кинологията изучава Киното, макар истината да е, че е наука за кучетата.

Още по-впечатляващи бяха коментарите й за най-старият укрепен град в Европа от VI – V хил. пр.н.е.

Ники Кънчев я попита как се определя Новата ера, а Валя посочи, че това е според използваните материали.

Това доста изненада Кънчев, който продължи да я разпитва и я пита колко века има в едно хилядолетие.

Валерия отговори 100 века и разсмя публиката.

Отговорът беше Солниците в Провадия, но тя отбеляза друг отговор и закономерно приключи с 500 евро.

Ето част от коментарите:

Кинологията изучавала киното, гносологията изучавала гнусни работи

Аа уникално, едно хилядолетие има 100 века ,а новата ера се определя от материалите ...

Това с кинологията ме втрещи, обаче че в едно хилядолетие има сто века ме накара да спра звука и да изчакам следващия участник.

