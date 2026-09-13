Влюбена в Москва счупи тъпомера при Ники Кънчев
Изумително невежество и това даже е мека думи
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Изумително невежество и това даже е мека думи
Какво разкри Ивет Горанова
Гуинет Полтроу призна, че била лудо влюбено в режисьора Дейвид Финчър, докато снимали легендарния вече трилър "Седем" през 90-те. Иронията е, че именн...
Моника по времето на аферата й с Бил Клинтън