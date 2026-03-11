Весела Бабинова призна за "Капките"

Актрисата Весела Бабинова достигна до първата си победа в "Като две капки вода" с образа на Фантин от мюзикъла „Клетниците“. Тя е носителка е на няколко театрални награди, но признава, че участието й в шоуто за имитации я е извадило от зоната й на комфорт.

Тя разказва, че не ѝ е било лесно да се превъплъти в образа на Ан Хатауей. Особено труден е бил моментът, когато излиза на сцената. „Тогава емоцията съвсем те завладява. И когато си мислиш, че имаш контрол над гласа си, се оказва, че съвсем не е така“, споделя Весела.

Актрисата с усмивка допълва, че е зодия Дева, което на моменти ѝ играе лоша шега. "Всичко за нея трябва да е ужасно прецизно. Затова и се съгласих да участвам този път. Тъй като малко ми омръзна от тази моя пунктуалност. С Мишето Маринова коментирахме по време на репетициите, че и да се кривне по време на изпълнението, не е толкова фатално. Не само защото не съм певица, а защото гоним нещо друго в шоуто. Сълзите по време на изпълнението ми си бяха истински. След представянето ми беше трудно да се успокоя. Във филма Ан Хатауей накрая примигва и от очите ѝ падат сълзи. Също не плаче през цялото време. Но и тя се бори с тези вълнения. Това може би е по-интересната част от целия образ. Борбата с това да не се разплачеш и да не се подадеш на това вълнение. Много харесвам песента и Ан Хатауей, която е една от любимите ми актриси.“

Весела Бабинова признава, че най-трудното ѝ превъплъщение до момента може би е било първото – в образа на Шакира. „Исках образ, който да ме предизвика. Да има танц, да е на друг език. А там имаше рязане на лук, танци… Сякаш то ми беше най-трудно, защото трябваше да мисля и за песента, и за танца, за постановката, за Марио – момчето, с което си партнирахме. Но пък беше интересно и се забавлявах“, допълва тя.

Най-приятни за нея са моментите с останалите участници преди лайв, когато си общуват и си вдъхват кураж. „Понякога не можем да се познаем. Веднъж, говорих на Емилия сигурно 5 минути, мислейки си, че е Алекс. Извиних ѝ се, а тя се разсмя. Това са моментите, в които се отпускаме.“

Следващият образ, който Бутонът на късмета отреди на Весела, е този на Риана. „Надявам се и чакам да ми се падне мъжки образ. Аз обичам страшното и да ми е трудно. Щастлива съм, че се впуснах в това предизвикателство.“

