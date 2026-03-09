Виктор от "Капките" призна за майка си

Участникът в „Като две капки вода" Виктор направи емоционално признание в предаването „На кафе" в рубриката „Елизабетско". Той разказа за пътя си до сцената, за подкрепата на семейството си и за трудните моменти в личния си живот.

„Благодаря на съпругата ми, че ме записа в „Пееш или лъжеш". Когато от „Като две капки вода" ми се обадиха, ме попитаха „Как си", а аз им отвърнах „Перфектно, имам си прекрасно семейство". Попитаха ме „Искаш ли да участваш в „Капките", все едно ме питат дали искам да изляза в парка. С много трудности съм се справял в живота и си казах, че ще се справя и с това предаване. Рафи ни каза, че след като се качим на сцената, трябва да загърбим всичко в нас и да влезем в образа на певеца, когото имитираме. Оставих много от мен преди асансьора и дадох много в образа си на Принс", разказа той.

Виктор сподели и лична история, свързана със семейството му и темата за прошката.

„Прошката е нещо, което винаги трябва да седи в нашето сърце, защото човек прави грешки. Аз съм простил на този човек и имам съхранение за семейството си. Майка ми – винаги бих ѝ помогнал, ако има спешна нужда от нещо, но в момента не искам да е близо до мен. Майка е титла, която трябва да заслужиш. Имал съм много майки и бащи до себе си и го казвам, защото и те са имали такава емоция към мен", каза той.

В края на разговора участникът отправи и послание към децата.

„На децата на България бих казал да слушат много родителите си, да са добри и да вървят по правилния път. Много бих искал да видя деца от домовете заедно на една сцена – това би ме направило много щастлив", допълни Виктор.

Талантът разказа тежката си история в първия лайв на "Като две капки вода" за този сезон.

"Оставен съм от майка ми при раждането, а за баща ми нямам никаква информация, освен че е от Зимбабве. От 4-годишен имам спомен, че съм преместен от варненския дом за сираци в този в село Победа, Ямболска област. След това съдбата решава да ме закара в дома в Плодив, където срещам човекът, който ми даде път към музиката - г-жа Рашкова. След 4-ти клас влязох в музикалното училище, където се научих да свиря на пиано и виончело. Имах проблеми заради цвета на кожата си - скинари и хулигани, но това ме направи по-силен. Отношенията с майка ми са разкъсани. Като 14-годишен имаше възможността да има син, както аз майка. Но алкохолът раздели тези емоции. След като станах на 19 заживях при дядо ми в град Ямбол. Започнах да танцувам и пея. Три години, след като срещнах любовта на живота ми Вирджиния, се роди и дъщеря ни", споделя той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com