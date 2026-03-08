Най-богатото селце у нас! 7 милионери са съседи

Село, което се превърна в легенда

Мостово, малко родопско село в община Асеновград, от години носи необичайното прозвище „Милионерово“. Причината е проста: от около 60 жители, поне седем са милионери – хора, натрупали богатство в строителството, търговията, бизнеса в Пловдив и Асеновград, а после избрали да се върнат в планината. Това прави Мостово селото с най-висока концентрация на милионери на глава от населението в България – феномен, който няма аналог у нас.

Местните приемат прякора с усмивка. „Тук сме малко, но сме си добре“, казват хората, които живеят в едно от най-красивите и мистични кътчета на Родопите.

Природа, която привлича и задържа

Мостово е разположено на високо плато, обградено от скални масиви, вековни гори и панорамни гледки. Селото е отправна точка към едни от най-емблематичните родопски забележителности – Белинташ, Кръстова гора и Караджов камък. Районът е известен с енергийни зони, древни светилища и мистични легенди, които привличат туристи, духовни търсачи и любители на планината.

Инфраструктурата е добра за планинско село – има асфалтов път, електричество, водоснабдяване и мобилна връзка. През зимата достъпът понякога е затруднен, но общината поддържа пътя, защото районът е туристически активен.

Имотният пазар: малко предлагане, голям интерес

Имотният пазар в Мостово е необичаен – предлагането е минимално, а интересът расте. Причината е комбинацията от природна красота, мистичен туризъм и репутацията на селото като място за заможни хора, които търсят тишина и уединение.

Според актуалните обяви в Bazar.bg, OLX и Imot.bg, към началото на 2026 г. в селото се предлагат основно парцели, а къщи почти не излизат на пазара. Средната цена на имотите е около 45 539 евро, а средната цена на квадратен метър – около 50 евро.

Цените на парцелите варират значително според локацията. Парцел от 909 кв.м се предлага за 44 380 евро, а друг – 868 кв.м – за 45 000 евро . Има и по-евтини предложения в района около Мостово и по пътя към Белинташ – например земя от 1.6 дка за 30 000 евро или парцел за 44 700 евро на разклона към селото .

Къщи почти не се продават – собствениците ги пазят, а ново строителство е ограничено заради релефа и статута на района. Това допълнително повишава цените и прави имотите в Мостово инвестиционно атрактивни.

Какво се търси и какво се предлага

Търсенето е насочено към парцели с гледка, възможност за строеж на къща за гости или семейна вила, както и към имоти по пътя към Белинташ. Купувачите са предимно хора от Пловдив, Асеновград и София, които търсят спокойствие, чист въздух и възможност за туризъм.

Предлагането е ограничено до няколко парцела годишно. Къщи почти липсват, а когато се появят, се продават бързо. Това прави пазара „тесен“ и цените устойчиви.

Мостово като феномен

Селото е пример за това как природата, духовността и личните истории на хората могат да превърнат едно малко родопско населено място в символ на успех и спокойствие. Милионерите в Мостово не са забогатели от селото – те са избрали да се върнат там, защото мястото им дава нещо, което парите не могат да купят: тишина, простор и усещане за принадлежност.

Мостово е едновременно реално и митично – село, което живее между легендите на Родопите и модерния свят, между богатството и простотата на живота в планината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com