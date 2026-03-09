Евгени Минчев отличи световна дизайнерка

Като съпредседател на годишните „Бизнес и модни награди“ в Лондон лорд Евгени Минчев връчи плакет за цялостно творчество на Карен Милън. Световноизвестната дизайнерка се появи повече от стилна в частния клуб Mosimann’s, където се случват повечето събития на кралското семейство, както и сватбите на Уилям и Кейт, на Хари и Меган.

Ребека Риофрио и писателката-легенда Тайни О Конъл с инфлуенсърката Холи Скарфоне, модела Корнелиус и Джейми Кейл

Лорд Минчев, който е съпредседател заедно с Ребека Риофрио и генерален спонсор на събитието, връчи отличия още на известни топ стилисти, модели, инфлуенсъри, медии. Между тях беше най-прочутият фризьор в Лондон Хиро Мийоши, обещаващият модел Корнелиус, инфлуенсърката Холи Скарфоне, Карло Бейкър, чиято благотворителна дейност е високо оценена от обществото.

Холи Скарфоне

Ребека Риофрио, председател на британското парламентарно общество за мода, изкуство и спорт, благодари на лорд Минчев за щедростта и вдъхновението, с което се организират наградите. Специален гост беше и ирландската писателка и знаменитост Тайни О Конъл. Кино звездата Гай Сайнър, стар приятел на Евгени и познат на публиката най-вече като лейтенант Грубър от култовия сериал „Ало-ало“, също бе сред виповете.

Световноизвестният стилист Хиро Мийоши със своята награда

Карен Милън си тръгна с мартеница и обещание да дойде за първи път в България. В момента тя разработва нова колекция дамски ризи. Следващото голямо събитие на лорд Минчев са наградите „Певец на годината“ в София.

Тайни О Конъл винаги изненадва с перфектна визия

Повече от 6 години Евгени и Карло са неразделни и работят по общи проекти в името на благотворителността

