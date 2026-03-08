Монархията пред разпад! В Бъкингам е кошмар без Елизабет II

Задават се мрачни времена в британското кралско семейство. По всичко личи, че Бъкингам е пред разпад. Той започна след кончината на великата кралица Елизабет Втора, която еднолично крепеше монархията зад кулисите. След погребението й нищо не е същото във височайшата фамилия и поредно доказателство за това е нова забрана към братовчедките на Уилям и Хари. Принцесите Беатрис и Юджини няма да се присъединят към роднините за Роял Аскот – едно от най-известните конни надбягвания във Великобритания. Наказанието е заради скандала, който избухна покрай връзките на техните родители с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Daily Mail. Вече бившият принц Андрю беше арестуван на 19 февруари 2026 г. на своя 66-и рожден ден по подозрение в злоупотреба със служебно положение за предполагаемо препращане на поверителни търговски документи на Епстийн. Източници разкриват пред Daily Mail, че имената на Беатрис и Юджини, които са внучки на кралица Елизабет II, се появяват многократно в документите по случая Епстийн.

Решението изглежда е стъписало сестрите, които вече са разтърсени от ареста на баща си. Според Daily Mail забраната на Беатрис и Юджини за достъп до кралската ложа на престижното конно състезание е точка от по-широк план те да бъдат изключени от всички публични събития в обозримо бъдеще. Решението е взето след срещи на високо ниво в двореца, за да се определи бъдещата роля на сестрите, тъй като остават сериозни въпроси около връзката им със случая Епстийн

„Говорих с мой приятел, който работи в Аскот. Той каза, че момичетата са уведомени. Беатрис го приема по-тежко. Тя е напълно изненадана.“, казва добре информиран източник пред Daily Mail.

Принц Уилям директно е намесен в акцията по отчуждаването на братовчедките си. Той е посъветвал други членове на кралското семейство да си спестяват съвместни снимки с двете принцеси до края на годината, твърди втори източник пред британската медия. Той допълва, че по традиция участниците в процесията с карети нощуват в замъка Уиндзор и вечерят със семейството. Принц Хари вече е предложил помощ на братовчедките си. Според Mail on Sunday херцогът е изразил готовност да ги приеме в дома си в Калифорния.

Пак източници твърдят, че Юджини обмисляла да се присъедини към херцозите на Съсекс в САЩ, където също като тях да започне нов живот, далеч от кралските драми. Ако го направи, няма съмнение, че ще я последва съдба, сходна с тази на Хари. Меган и Хари винаги открито са подкрепяли принцесите.

Хари и Меган останаха близки със сестрите след Мегзит през 2020 г. Херцогът на Съсекс и Юджини запазиха отношенията си от детството им, а Юджини и Меган отдавна са първи приятелки.

След скандала с Епстийн се появиха призиви бившият принц Андрю официално да бъде отстранен от линията в наследяването на трона. Правителството на Обединеното кралство потвърди, че обсъжда подобен ход, който би се осъществил след приключването на всички активни разследвания срещу бившия принц.

Кралските хроникьори започнаха да се питат дали Беатрис и Юджини, както и техните деца, също биха могли да бъдат премахнати от линията на наследяване. В момента Беатрис е девета по ред за трона, докато Юджини е на 12-о място след децата на Беатрис.

Други кралски източници пък разкриха, че Хари и Меган вярват, че е полезно да участват в стабилизирането на кралския „кораб“ на фона на продължаващата криза. Говорител заяви пред Closer: „Хари става все по-убеден, че кралското семейство е изправено пред „конституционна криза“ и че той и Меган могат да помогнат.“ „Между ареста на Андрю, последиците от случая с Джефри Епстийн, щетите по репутацията на монархията и липсата на действащи членове на кралското семейство на възраст между 30 и 40 години, Хари и Меган наистина нямат проблем да запълнят пропастта “, споделя близък довереник.

Хари гледа на настоящите сътресения като доказателство, че „монархията се нуждае от обновяване, свежи лица и глобална значимост“. Източникът допълва: „Той смята, че са били прави – институцията очаква реформи, прозрачност и по-младо ръководство.“

