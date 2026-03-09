Култов музикант обяви голяма изненада

След половин век на сцената популярният ни музикант, вокален педагог и преподавател Етиен Леви започва нова глава в кариерата си. Такава, която вече изненадва мнозина - но най-голямата изненада тепърва предстои - с новия музикален проект "+359", чието име е символичен знак за българския корен и идентичност.

"След легендарната група "Трик" започвам нов етап в живота си. +359 означава български род", обясни Етиен Леви, който преди три години стана почетен професор на НБУ.

Проектът е създаден заедно със Славея и Йордан Стаменкови, а музиката ще бъде в духа на класическия български рок.

"Тепърва ни предстоят много участия. Щастливи сме, че имаме тази възможност", сподели още обичаният музикант, а по думите му завръщането към рок музиката е нещо напълно естествено.

"Крайно време беше да се върна към корените си, защото съм рокаджия по душа. "Трик" беше нещо съвсем различно от всичко, което бях правил преди това", каза той. И добави, че след раздялата с групата няколко пъти е опитвал да я възроди, но без успех.

"Опитах се на няколко пъти да възродя "Трик", но не се получи. Това е нормално. Всяко нещо е с времето си", призна проф. Леви.

Първата изява на новия проект "+359" ще бъде на 21 март в Кюстендил, по повод 60-годишния юбилей на конкурса "Мис Пролет", по покана лично от кмета на града.

Името на проекта също има специална концепция.

"+359 е само началото. Във всеки град, където гостуваме, ще добавяме кода на съответния град. Така навсякъде ще подчертаваме българското – това е комплимент към местата, които посещаваме", обясни още той.

Етиен Леви подчерта също, че в групата се съчетават опитът на по-старото поколение музиканти и енергията на младите.

