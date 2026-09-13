Отиде си обичан наш музикант
Той се бореше дълго с тежко заболяване
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Той се бореше дълго с тежко заболяване
Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания
Глен Хансард е смятан за един от най-известните и влиятелни ирландски музиканти
Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
Бандата дефинира звученето на родния блус през 90-те години
Преглеждайте се навреме, апелира Джулиън
На 89-годишна възраст
Това се случва след половин век на сцената
Той бе на 75-годишна възраст
Свиреше на бас китара в бандата
Той е получил сърдечен удар
И коментира разпада но обществото ни
Напуска групата си заради тежко чернодробно заболяване, предизвикано от злоупотреба с алкохол
На 82-годишна възраст
На 79-годишна възраст
Къде се случва инцидентът
Какво преживя Васко Кръпката
Тери Рийд отказа на „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“
Сподели, че страната му се вижда преобразена
Бандата има десетки концерти у нас и в чужбина