Музикант откри своя открадната картина случайно във Фейсбук

Николай Иванов, музикант от групата "Ом", откри своя картина, открадната от апртамента на майка му, след публикация на любителка на изкуството в социалната мрежа Фейсбук. Дамата на име Жана Рибак пусна преди ден съобщение в група, посветена на съвременни български художници, с молба към участниците в групата да ѝ помогнат за разпознаване на създателя на творбата, която тя е купила от битака.

"Днес попаднах на тази картина на битак и реших да я купя, защото много ми хареса. За съжаление не знам кой е авторът. Дали случайно го разпознавате?", написа тя.

Десетки ценители на изкуството се включиха в дискусията, като повечето от тях оприличаваха стила на картината на този на големия български художник сецесионист Иван Милев. Някои изразяваха съмнение дали творбата е оригинал или копие, но отбелязваха, че ако се окаже автентична, то тя би била много скъпа и жената буквално е ударила шестица от тотото. Съветваха я да се обърне към експерти от Националната галерия или към музея на Иван Милев в Казанлък, за идентифициране и оценка. Включи се и изкуственият интелект, който също заложи на версията репродукция на Милев.

"На всички, които провидяха, че това е картина на Иван Милев, само искам да им кажа, че Азис има в пъти по-големи познания за изобразително изкуство от тях", коментира потребител. Появиха се и предположения за Димитър Киров, Георги Божилов-Слона, изобщо Пловдивската школа.

Разкритието на автора

Художникът Николай Иванов сложи край на гаданията, включвайки се под публикацията с разкритието, че това е негова авторска картина.

"Това е моя ранна работа и при изпразването на апартамента на майка ми беше открадната!", обяви той, датирайки творбата към периода 1984-1988 година. Ники от "Ом" е роден през 1959 година. Възпитаник е на Художествената гимназия, а през 1986 завършва стенопис в Националната художествена академия. Колеги на Николай Иванов също се включиха в дискусията, удостоверявайки авторството му, като някои от тях дори споделят, че може би са присъствали на създаването на картината.

Реакцията на художника

"По принцип аз бих си я откупил обратно, но очевидно това ѝ е пътят!", написа живописецът.

Дамата, закупила картината, обеща да се свърже с Николай Иванов, като изказва благодарност на всички, участвали в търсенето на автора. В своя профил Иванов сподели, че историята е предизвикала множество коментари и анализи на работата му като художник. Признава, че след случая е получил "невероятен брой покани за приятелство".

За художника и музиканта

През 1991 година Николай Иванов основава Арт формация "Ом", първата етно амбиент българска група. С нея интензивно концертира и записва музика, участвайки в множество фестивали в Европа, Азия и Далечния Изток. Автор е на музика за над 30 документални и игрални филми с награди от Киев, Санкт Петербург, Москва, Мюнхен, Берлин, Монреал, Прага, Ню Йорк, Посан, Бомбай и Хамбург. През 1996 година е един от съинициаторите на експедицията "Еверест концерт – най-високият концерт в света (5345 м Калапатар, под Еверест), регистриран в Гинес. Като художник, Николай Иванов е автор на близо 40 самостоятелни изложби в България, Унгария, Германия, Испания, Чехия, Хърватска и Полша.