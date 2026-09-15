Белоградчик с невероятно тържество за 15 септември

Тържествено бе поставено началото на новата учебна година в трите училища на територията на Община Белоградчик. В НУ „Васил Левски”, СУ „Христо Ботев” и ОУ „Васил Априлов” в с. Рабиша през учебната 2026/2027 г. ще се обучават 418 ученици.

По традиция тържествата във всички учебни заведения започнаха с тържествено издигане на националния флаг. Сред официалните гости бяха Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил – Архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия, Ива Александрова – главен експерт „Образование, младежки дейности и туризъм“, Златан Златанов – главен експерт „ГРАО“, както и представители на институции от града.

В Начално училище „Васил Левски“ нетърпението на най-малките ученици беше най-осезаемо. Началото на новата учебна година бе поставено с тържествен водосвет, отслужен от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил. В своето слово той благослови учебната година и сподели радостта си, че е поканен да бъде част от празника, за да отправят заедно молитва за здравето и благополучието на децата, както и за това те да израснат с добри и полезни навици.

Илианка Панайотова – директор на училището се обърна към всички деца и им пожела да са здрави, послушни и да станат добри ученици. Към своите колеги тя се обърна с думите: „Бъдете здрави, търпеливи и успешни! Да бъдеш учител е призвание. В този технологичен век, да носиш добродетели, да образоваш, да възпитаваш добри хора е гордост и чест.”

Поздрав по случай първия учебен ден поднесе и Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик. В своето обръщение той подчерта, че началното училище е първата и най-важна стъпка в голямото пътешествие на децата към света на знанието, науката и ценностите. Той пожела на учениците учебна година, изпълнена с усмивки, нови приятелства, любопитство и желание да откриват и научават все повече.

По повод началото на учебната година Община Белоградчик зарадва всички първокласници с подарък – книжки с български народни приказки.

Началото на учебната година в СУ „Христо Ботев“ тази година беше по-специално, тъй като училището постави началото на своята еко зелена инициатива. Целта е сградата и училищният двор да се превърнат в още по-красиво, приветливо и уютно място за учениците.

Тържеството започна с водосвет, отслужен от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил. В словото си той благослови новата учебна година, пожела на учениците усърдие и успех в учението, а на учителите – търпение и вдъхновение в тяхната благородна мисия.

Директорът на СУ „Христо Ботев“ Здравка Бойкова се обърна към присъстващите с думите: „Днес, 15 септември, е още по-специален ден, защото поставяме началото на нашата еко зелена учебна година. В знак на съпричастност и личен пример целият ни колектив днес е облечен със зелени тениски. С това искаме да покажем, че сме обединени около общата цел да направим училището ни още по-красиво и уютно място. Сърдечно благодаря на всички ученици и родители, които прегърнаха идеята и донесоха цветя в саксии. Тези подаръци няма да увехнат след броени дни, а ще дадат нов живот на училищния двор.“

В своето приветствие Ангел Георгиев призова учениците да използват времето си в училище, за да трупат знания, да развиват талантите си и да открият своя път напред. Той подчерта, че образованието не приключва с последния училищен звънец, а е процес, който продължава през целия живот. „Използвайте времето си в училище не само за да получите оценки, а за да изградите знания, умения и характер“, допълни той.

Празничният ден беше отбелязан и в Основно училище „Васил Априлов“ в село Рабиша, както и в Детска градина „Иглика“ – Белоградчик, където с тържествени церемонии беше поставено началото на новата учебна година.

На добър час на всички ученици, учители и родители!