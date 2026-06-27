Уникална изложба в Белоградчик. Деца рисуваха Скалната столица на България

В художествена галерия „Вълчо Вълчев” бе открита изложба на номинирани и наградени творби на участниците в Пети национален конкурс за детска рисунка "Белоградчик - скалната столица на България". Темата беше „Впечатления”. Конкурсът е организиран от Исторически музей – Белоградчик, Художествена галерия „Вълчо Вълчев”, Йоанна Кемилева – съпруга на патрона на галерията и Теодора Вълчева – неговата дъщеря. Гост на изложбата беше Ангел Георгиев – председател на Общински съвет - Белоградчик.

Елена Джунинска, уредник на Художествена галерия „Вълчо Вълчев“, съобщи, че в тазгодишното издание на конкурса са се включили 81 участници от цялата страна, сред които представители на девет школи по изобразително изкуство. По думите ѝ всички творби са впечатлили журито със своята оригиналност, художествен похват, технически умения и богата цветова палитра, както и с индивидуалния начин, по който младите художници са интерпретирали конкурсната тема.

Право на участие имаха деца и ученици на възраст от 6 до 16 години, разпределени в три възрастови групи. Кметът на община Белоградчик Боян Минков и председателят на Общинския съвет г-н Георгиев избраха свои фаворити във всяка възрастова категория, които бяха отличени със специални награди, осигурени от Община Белоградчик и Общинския съвет.

Основната цел на конкурса е да открива и насърчава младите таланти в областта на изобразителното изкуство, да развива творческото въображение и индивидуалния художествен израз на участниците, както и да популяризира музикалните празници и фестивали в Белоградчик, традиционната Балонена фиеста и природния феномен Белоградчишките скали.

Конкурсът е част от програмата за честванията по повод празника на град Белоградчик – Петровден.

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