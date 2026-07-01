Започна лятната програма на ЦОП, Дневен център и МКБППМН

Днес площад „Възраждане“ се превърна в сцена изпълнена с веселие и смях по случай началото на летните дейности организирани от Център за обществена подкрепа, Дневен център и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Заобиколени от спиращата дъха гледка на Белоградчишките скали, децата на Белоградчик присъстваха на първото събитие от програмата – празничен карнавал, с който официално се постави началото на едно незабравимо лято.

Малките участници се потопиха в истинска приказка, изпълнена с цветни костюми, любими приказни герои, игри, музика, танци и много изненади. Усмивките по лицата на децата и доброто настроение на всички присъстващи превърнаха откриването в истински празник – такъв, какъвто заслужава началото на едно лято, посветено на детството, приятелството и забавленията.

През целия месец юли децата и младежите ще имат възможност да се включат в разнообразни спортни дейности, творчески работилници, екскурзии, посещения на природни и културни забележителности, пикници, арт занимания и още много интересни инициативи. Всяка среща ще предостави възможности за забавление, нови приятелства и споделени красиви летни моменти.

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