Стотици отбелязаха храмовия празник в село Салаш

Жители и гости на село Салаш се събраха на 15 август – деня на Голяма Богородица, за да почетат храмовия празник на местната църква „Успение на Пресвета Богородица“. Тържественият ден събра хора от селото и гости, които заедно споделиха празника и почетоха духовната история и традиции на Салаш.

Храмът „Успение на Пресвета Богородица“ е завършен през 1843 г., а тази година се навършват 183 години от неговото освещаване. В продължение на почти два века църквата е неразделна част от живота на местната общност и продължава да бъде място, което събира хората в дни на вяра, надежда и празник.

Сред официалните гости на събитието бяха Боян Минков – кмет на община Белоградчик и Негово Високоблагоговейство отец Рафаил – Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия.

Празничната програма започна с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Рафаил. В своята проповед той разказа подробности от живота на Пресвета Богородица и за нейното успение, припомняйки на присъстващите значението на празника и мястото на Божията Майка в християнската вяра. По традиция отец Рафаил освети и празничния курбан, приготвен по случай храмовия празник. След освещаването той бе раздаден на всички жители и гости на село Салаш.

Поздрав по случай празника отправи кметският наместник на село Салаш - Георги Никитов. Той благодари на всички жители и гости, които са дошли, за да уважат празника и им пожела да продължават да пазят своята вяра и традиции, да бъдат здрави и още дълги години да се събират заедно, за да отбелязват този свят ден.