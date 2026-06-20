Започна трета международна среща на бусове VW в Белоградчик

За трета поредна година Белоградчик е домакин на международната среща на собственици и почитатели на легендарните бусове „Фолксваген“. Градът, прочут със своите величествени скали, отново се превръща в притегателен център за любителите на емблематичните превозни средства. Събитието събра участници от различни краища на България и чужбина, обединени от страстта си към пътешествията, свободния дух и общността, която тези бусове създават.

На официалното откриване присъстваха Ангел Георгиев – председател на Общински съвет, инж. Иван Трифонов и Васко Маджаров – инициатор и основен двигател на събитието, като благодарение на неговата идея срещата се организира и утвърждава като традиция за града.

В приветственото си слово г-н Георгиев изрази удовлетворението си от нарастващия интерес към инициативата и приветства гостите, избрали да посетят Белоградчик. „Особено радостен съм, че тази среща се провежда именно тук – в Белоградчик. Нашият град е място с хилядолетна история, с уникална природа и с гостоприемни хора. Белоградчишките скали, крепостта и красивите кътчета на нашия край привличат посетители от цял свят. Днес към тях се присъединявате и вие – хората, които носят духа на пътешественика и умеят да ценят красотата на природата. Убеден съм, че днес и утре ще бъдат създадени нови приятелства, ще бъдат разказани много интересни истории, ще бъдат обменени идеи и опит, а най-важното – ще останат прекрасни спомени, които ще ви върнат отново в Белоградчик“, каза той.

От своя страна инж. Иван Трифонов представи накратко историята на Белоградчик, като запозна гостите с богатото културно-историческо наследство на града, неговото развитие през вековете и значимите природни и архитектурни забележителности, които го превръщат в една от най-посещаваните туристически дестинации в Северозападна България.

След официалната част програмата продължи с разнообразни активности, които създадоха настроение и възможности за общуване между участниците. Присъстващите се включиха в различни игри и състезания, организирани специално за събитието, както и в походи сред живописната природа на Белоградчишкия край.

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