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Подпалиха 2 буса за хляб

Подпалиха 2 буса за хляб

Плевен. Бяха подпалени два микробуса „Ситроен" и „Пежо" за доставка на хляб на оживения булевард „Христо Ботев" в Плевен на стотина метра от полицейск...

03 април | 13:20
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