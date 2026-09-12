Започна трета международна среща на бусове VW в Белоградчик
Градът, прочут със своите величествени скали, отново се превръща в притегателен център за любителите на емблематичните превозни средства
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Градът, прочут със своите величествени скали, отново се превръща в притегателен център за любителите на емблематичните превозни средства
Автомобилна окупация
Безплатната услуга за превоз по заявка на хора с двигателни затруднения ще стартира от 1 юли и ще действа и в работни, и в празнични дни
Тези кой ги проверява, питат търговците
Нови бусове за специализирани операции
Майките блокираха един от полицейските бусове, който се опита да напусне мястото
Бусовете, осигурени от общината, пътуват три пъти дневно
Всички те превозват нелегално пътници
Огромен пожар в столичния квартал "Младост". Сигналът е подаден около 5.30 часа, съобщава Нова телевизия. Рано тази сутрин 9 пътнически буса на частн...
Родните превозвачи вече са заети, наемат турски фирми за екскурзиите
Плевен. Бяха подпалени два микробуса „Ситроен" и „Пежо" за доставка на хляб на оживения булевард „Христо Ботев" в Плевен на стотина метра от полицейск...
Благоевград. Шофьор на бус „Фиат" се заби в друг микробус на улица „Панаирски ливади" в Гоце Делчев. Инцидентът станал във вторник около 14:20 часа н...