"Асошейтед прес": Щурмът на Сеута е добре организиран в TikTok и Instagram. Кой дърпа конците на мигрантите?

Щурмът на Сеута е добре планиран и организиран в TikTok и Instagram, съобщи "Асошейтед прес". И това твърдение не е далеч от здравия разум, защото мащабът, бързината и перфектната логистична координация на атаката в Сеута категорично доказват, че събитията не са спонтанна проява на отчаяние, а хладнокръвно планирана хибридна операция. Мароканските и испанските служби вече разследват „експлоатацията на дигиталното пространство“, но въпросът, който вълнува Брюксел, е: Кой има интерес от този хаос?

Трите основни версии

Най-циничната, но и най-доходоносна хипотеза е, че зад атаката на испанския аклад седи мигрантската мафия, която разпространява лавинообразни слухове за „отворени граници“. Според наблюдателите криминалните синдикати създават изкуствено масово търсене на своите „услуги“. Продажбата на неопренови костюми, надуваеми лодки и логистични карти в платформите Фейсбук и ТикТок по време на пика на кризата генерира милиони евро чиста печалба за броени часове, отбелязват и търговците на такива атрибути от други европейски държави. Според тях мафиите умишлено използват тактиката на „живата вълна“ - огромна тълпа от 72 000 души, която физически да блокира и парализира граничните патрули.

Експерти по киберсигурност отбелязват, че координираното изтриване на профилите (като мистериозния "Харага Сеута") веднага след пробива показва висок професионализъм и прикриване на следите. Не е изключено зад кампанията да стоят чужди разузнавателни служби извън ЕС, които целят да дестабилизират Европейския съюз, да предизвикат вътрешни скандали в Шенгенската зона и да отклонят вниманието от други горещи геополитически точки - например затварянето на Ормузкия проток или конфликта в Украйна.

В Европа се засилват коментарите, че миграцията отдавна се използва като „инструмент за натиск“ от съседните на ЕС държави. Пускането на слухове в мрежите може да бъде индиректен знак от определени кръгове, показващ на Мадрид и Брюксел колко уязвима е сигурността им, ако не бъдат отпуснати нови милиарди евро за охрана на границите.

Испания издига плаваща стена в морето

В отговор на безпрецедентния пробив и смъртта на над 80 души, испанските власти предприеха незабавни радикални действия на терен. Армията и граничните части започнаха спешното монтиране на 500-метрова тежка плаваща преграда по морската граница между Сеута и Мароко. Съоръжението има за цел физически да блокира най-използвания маршрут, по който десетки хиляди мигранти се опитваха да преплуват петте километра около граничния вълнолом. Европейският съюз също предложи спешна финансова и техническа помощ за пълното милитаризиране на външната граница в анклава.

Италия изолира Испания, Франция затяга примката

Дигиталният щурм предизвика незабавна верижна реакция и политическо земетресение на Стария континент. Водени от италианския премиер Джорджа Мелони, лидерите на 22 държави членки на ЕС (включително германският канцлер Фридрих Мерц) свикаха извънредна министерска среща, за да потърсят сметка от Мадрид.

Ударът срещу свободното движение вече е факт. Италия официално суспендира шенгенските договорености с Испания за срок от един месец, затваряйки въздушните и морските си граници за испански граждани. Франция предприе светкавично затягане на граничния контрол, а президентът Еманюел Макрон разпореди брутални мерки срещу евентуални миграционни потоци, идващи от Пиренеите. Германия също запази извънредните проверки по границите си, обявявайки външния контур на ЕС за критично компрометиран.

Въпреки че испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка пламенно защитава тезата, че сигурността на Шенген не е застрашена, Европа е категорична – Шенгенското пространство е подложено на историческо изпитание заради една фалшива новина в TikTok.

Има ли опасност за България?

Българското Министерство на външните работи (МВНР) следи ситуацията с повишено внимание. Поради факта, че в Испания живее и работи огромна българска диаспора, МВНР излезе с официално предупреждение към нашите сънародници. Всички българи, на които им предстои пътуване от Испания към Италия или Франция, трябва да се подготвят за огромни опашки по летищата и пристанищата, както и за щателни проверки на документите за самоличност поради въведените извънредни шенгенски ограничения. Отделно, родните служби за сигурност анализират дигиталния модел на атаката в Сеута, тъй като подобни хибридни схеми в социалните мрежи лесно могат да бъдат приложени и по нашите граници.