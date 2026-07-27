Български пожарникари са командировани на първа линия в борбата с опустошителните горски пожари в Испания, работещи в условия на екстремна суша и високи температури. Нашите екипи действат като последна преграда за спасяването на испански селища от изпепеляване.

Скандално безсилие: Системата на ЕС се пропука

На фона на неспособността на европейските системи за сигурност да овладеят кризата, българските огнеборци демонстрират изключителен героизъм и професионализъм. Брюксел призна за достигнат критичен капацитет, което наложи спешната намеса на българските сили.

Ситуацията на терен е критична, с огненоопасни условия и нечовешки усилия от страна на българите. Местното население изразява благодарност за спасителните действия, докато въпросът за цената на чуждите климатични грешки остава актуален.