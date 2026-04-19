Испанският премиер обяви глобална война на крайната десница

Испанският премиер Педро Санчес отправи остри заплахи срещу крайнодесните сили по света. Това се случи по време на международна среща в Барселона.

Той заяви, че ще „извие ръцете“ на онези, които според него подкопават демокрацията и глобалния ред. Форумът „Глобална прогресивна мобилизация“ събра хиляди политици и активисти от цял свят и бе представен като координиран отговор срещу нарастващото влияние на крайната десница.

В изказването си Санчес атакува директно политиката на Доналд Тръмп, както и икономическите елити, които според него злоупотребяват с властта си. Посланието бе ясно - левицата влиза в открит сблъсък за бъдещето на международния ред.

„Ще извием ръцете на хората, които мислят, че са недосегаеми“, заяви Санчес пред хилядите участници. Той обвини милиардери и олигарси в алчност и в използване на демокрацията за лични печалби, като подчерта, че прогресивните сили няма да служат на елитите, а ще ги поставят под контрол.

Испанският лидер насочи критиките си и към митническата политика на САЩ, както и към конфликтите в Близкия изток, които според него разрушават международните институции. По думите му крайната десница вече действа координирано на глобално ниво, но това не е знак за сила, а за страх от загуба на влияние.

Санчес настоя, че именно сега е моментът левите движения да се обединят и да дадат отпор. „Те викат не защото печелят, а защото знаят, че времето им изтича“, заяви той.

На форума присъстваха около 6000 участници, сред които и световни лидери като Луис Инасио Лула да Силва, Сирил Рамафоса и Густаво Петро. Очаква се срещата да завърши със съвместна декларация, която ще очертае конкретни действия срещу неравенството, климатичните проблеми и влиянието на големите технологични компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com