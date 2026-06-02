Ето последните думи на Любен Дилов

Последните думи на Любен Дилов - син в онлайн пространството бяха посветени на изборите в България. В личния си фейсбук профил той бе коментирал резултатите в типичния си саркастичен стил.

Дилов бе публикувал снимки от витрини на магазини, а към тях бе написал "Водещите модни магазини в Европа незабавно отбелязаха на витрините си изборните резултати в България".

Припомняме, че именно докато е на почивка в Европа Дилов получи инфаркт. За сериозния здравословен проблем на депутата от ГЕРБ стана ясно след началото на 52-рото Народно събрание на 30 април, когато той не присъства на полагането на клетва.

Политикът и писател издъхна днес, а за кончината му съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

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