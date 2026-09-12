Разкриха голяма грешка на Любен Дилов преди кончината му
Защо не е посетил лекар навреме
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Защо не е посетил лекар навреме
Кадър, който преобърна представите
Стотици културни дейци, политици и граждани дойдоха на поклонението
Ето от кого идват гнусните думи
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Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък
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От лечебните заведения са дали обяснение на ситуацията
Какво е състоянието на бургаския депутат
Всеки ден се чувам със семейството
Депутатът от ГЕРБ-СДС е в болница в Италия
И даде остроумния си коментар за ситеацията
Смята, че има голям проблем, има обществена енергия на улицата и че всеки се опитва да яхне тази енергия, каза още той
Той призова за спокойствие и определи бюджета като договор, който може да бъде променян с диалог
Причината за гнева на депутата е безотговорното отношение на ПП към държавните имоти
По думите му през изминалата година сценичните изкуства не са се представили по най-добрия начин
В инициативата се включи и водачът на листата ГЕРБ-СДС Димитър Николов