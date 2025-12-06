Любен Дилов-син се произнесе за изборите. Обясни основата на еволюцията

Не бях на протеста, не го подкрепям. Харесвам протестите, те са в основата на еволюцията. Това каза Любен Дилов-син от ГЕРБ-СДС пред bTV.

„Жертваме много политически принципи, за да стабилизираме държавата”, каза още Дилов-син.

Смята, че има голям проблем, има обществена енергия на улицата и че всеки се опитва да яхне тази енергия.

Спасителната политическа логика е хората, които участват в управлението да подадат оставка и да ходят на избори, допълни депутатът от групата на ГЕРБ-СДС.

От ГЕРБ сме готови за избори. Ще си повторим резултатът и дори ще го увеличим, каза още Любен Дилов.

