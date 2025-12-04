ГЕРБ с остра позиция след екшъна пред дома на Борисов

Повече няма да отстъпваме!

Няма да позволим обикаляне по домовете на хората от ГЕРБ. Заставаме срещу обидите, натиска и всички форми на агресия.

Това гласи съобщение на страницата на политическа партия ГЕРБ. Повод за посланието е протестът, който се проведе тази вечер пред дома на лидера на формацията в Банкя.

От кадър, поместен в страницата на партията, се вижда Борисов, който е застанал пред съпартийците си. Те са се наредили пред дома му, за да го пазят от набезите.

По-рано тази вечер депутатът от ГЕРБ Тома Биков излезе с призив. Той призова никой да не разчиства политически сметки пред домовете на политиците и да не замесва семействата им.

Биков намекна, че събралите се протестиращи пред дома на бившия премиер, са симпатизанти на партия „Величие“.

