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БСП-София за атаката срещу Вапцаров: Опит за реваншистки ревизионизъм на българската история

БСП-София за атаката срещу Вапцаров: Опит за реваншистки ревизионизъм на българската история

Особена мерзост е използването на паметта за жертвите на политическото насилие за реабилитация на антихуманния монархофашистки режим в България, катег...

27 август | 13:15
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