"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
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От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
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