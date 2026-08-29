Кабинетът с категорична позиция за Гергана Петрова (ВИДЕО И СНИМКИ)

"При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности".

На снимката се вижда Гергана Петрова до Румен Радев

Това се казва в официална позиция на Правителствената информационна служба във връзка с вчерашния арест на Гергана Петрова, която не бе допусната от МВР и НСО до премиера, поради липса на документи за самоличност.

Ето текста на цялата позиция на Правителствената информационна служба

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня:

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности.

От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев.

Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.

"Стандарт" припомня, че по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни заради последствията от наводненията полицията задържа за известно време местната активистка Гергана Петрова. Заради ареста ѝ Радев разпореди проверка в МВР и НСО, част от политическите партии поискаха разследване на случая, а в края на деня вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на дирекцията на МВР в Благоевград Илиян Тупаров.

От МВР съобщиха, че уволнението на Тупаров, който бе назначен от служебния вътрешен министър Емил Дечев, е предприето, защото "директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия".

"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", заяви Демерджиев, цитиран от пресцентъра си.

Преди това от МВР обясниха, че Петрова е задържана, защото е искала да влезе в зоната за журналисти, без да представи журналистически и лична карта. Съобщено бе също, че тя е била освободена.

След медийни запитвания от Областната дирекция на МВР съобщиха, че органите на вътрешното министерство са потърсени за съдействие от служители на Национална служба за охрана в Струмяни. По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха от НСО.