Илияна Йотова с ключова новина за вицепрезидента

Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, обяви президентът Илияна Йотова пред журналисти за участието си в изборите на 25 октомври.

Тя първа обяви кандидатурата си на 24 юли, а четири дни по-късно от "Прогресивна България" ѝ декларираха подкрепа.

От ГЕРБ още не са обявили дали и кого ще издигнат.

От ПП и ДБ подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев, но ги чакат сами да обявяват официално начало на кампанията си, като също ще бъдат издигнати от инициативен комитет.

Не са обявили решенията си и останалите парламентарни партии - ДПС и "Възраждане".