Ангелов: Първата стъпка срещу олигархичния модел вече е направена

„Прогресивна България“ влиза в новия политически сезон с амбицията да ускори реформите и да продължи разграждането на политико-олигархичния модел, заяви зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов. Той защити категорично премиера Румен Радев след случая в Струмяни, подкрепи курса на здравния министър Катя Ивкова и настоя за независимо обновяване на съдебната власт.

Според Ангелов първата политическа крачка вече е направена. Хората, които преди са диктували решенията на правителството, са изгубили това влияние, а следващата цел е да бъде ограничен достъпът им до държавните институции и публичния ресурс.

Премиерът беше сред хората през цялото време

Зам.-председателят на парламента категорично отхвърли внушенията, че премиерът Радев е бил дистанциран от хората при посещението си в пострадалото от наводненията Струмяни.

„От първата секунда на премиера Радев до последната той е бил сред хората“, заяви Ангелов, позовавайки се на депутати от „Прогресивна България“, които са били на място. По думите му около министър-председателя е имало пострадали, местни жители, деца, възрастни и хора, участвали във възстановяването след бедствието.

Ангелов подчерта, че премиерът изобщо не е знаел за инцидента, при който жена беше принудително отведена от полицията. Случаят се разигра вчера по време на посещението на Радев в Струмяни, но според правителството не в негово присъствие. След като информацията стана известна, премиерът незабавно разпореди проверки в МВР и НСО, а по-късно директорът на ОДМВР-Благоевград беше освободен от длъжност.

Самото посещение на Радев беше посветено на възстановяването след тежкото наводнение. Премиерът обяви, че държавата ще финансира възстановяването на засегнатата инфраструктура, а пострадалите домакинства ще могат да разчитат на финансова подкрепа.

Ивкова влиза в тежката здравна реформа

Ангелов даде силна подкрепа и на здравния министър Катя Ивкова след напрежението около оставката на главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. „Министър Ивкова е изключително решителна, готова и амбицирана да доведе реформите на здравеопазването до край“, заяви той.

По думите му действията й показват, че няма намерение да се отстъпва пред съпротивата срещу промените. Ангелов подчерта и нещо важно за работещите в регионалните здравни инспекции - съкращения в РЗИ няма да има.

Предстоят структурни и административни промени, чиято цел е по-лесен достъп до здравни услуги и премахване на натрупани пречки в системата. „Да се отпуши системата. Всички от тези, които блокират системата по един или друг начин, ще понесат своята отговорност“, заяви зам.-председателят на парламента.

Една от големите цели на здравния министър остава Националната детска болница. Според Ангелов амбицията на Ивкова е до края на настоящия управленски мандат тя вече да бъде факт.

Нов ВСС без партийни сметки

Следващият голям фронт за управляващите е съдебната система. Ангелов отново настоя изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да надхвърли тесните партийни интереси.

Процедурата за новия ВСС също продължава, като към момента има 26 номинирани кандидати, а предстои своите кандидатури да издигнат и народните представители.

Той постави особено високи очаквания и към бъдещия главен прокурор. Според него обществото има право да очаква възобновяване и довеждане докрай на знакови дела, сред които „Барселона гейт“, „Хемус гейт“ и КТБ.

Особено остър беше Ангелов за случая „Хемус“. Той го определи като една от най-големите корупционни афери през последните години и припомни огромните средства, отпускани за автомагистралата още от 2018 г., както и разследванията около изнасянето на пари. „Това трябва да бъде ясно на българските граждани, че трябва да спре. Това ще спре, всичко ще стане прозрачно, ще излезе наяве“, заяви Ангелов.

Силна подкрепа за Илияна Йотова

Зам.-председателят на Народното събрание даде категорична оценка и за сегашния президент Илияна Йотова, определяйки я като достоен кандидат за поста. „В лицето на госпожа Илияна Йотова имаме един истински достоен кандидат с изключителни професионални знания и умения, доказал през годините своя професионализъм“, каза Ангелов.

Той обаче подчерта, че решението кой да бъде кандидатът за вицепрезидент трябва да бъде изцяло нейно. Според него политическите партии не бива предварително да й налагат партньорска кандидатура, освен ако самата Йотова не прецени, че иска да води подобни разговори.

Тези, които казваха на правителството какво да прави, вече не го правят

Най-силното политическо послание на Ангелов беше свързано с борбата срещу политико-олигархичния модел. Според него тя вече не е обещание за бъдещето, а процес, който е започнал. „Първата стъпка е направена. Лицата, които диктуваха не само дневния ред, а казваха и на правителството какво да прави или какво да не прави, вече не го правят“, заяви той.

Ангелов определи това като извършен политически акт. Следващият етап според него вече също е започнал - ограничаване на достъпа на представители на стария модел до публичния ресурс и държавните институции.

Този процес засяга и обществените поръчки. По думите му значителна част от тях вече са спрени, а други се ревизират. Управляващите проверяват и вече подписани договори, но Ангелов предупреди, че те не могат да бъдат прекратявани механично, когато това би причинило големи загуби за държавата.