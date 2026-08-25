Радев напълни залите, партията му със структури в цялата страна

Структури в цялата страна вече има партията на Румен Радев "Прогресивна България". Докато депутатите от опозицията бяха във ваканция по екзотични дестинации, за три седмици "Прогресивна България" учреди над 102 структури в България. Всички областни гладове са покрити, партията има офиси и в най-малки населени места.

Пълни зали в големи и малки населени места, показа "Прогресивна България" във фейсбук. Навсякъде напливът за учредяване на структурите е огромен.

Партията на Радев ударно се подготвя за две решителни битки - президентските избори наесен и най-вече кметския вот догодина. Доброто представяне на "Прогресивна България" на местните избори ще затвърди управленската мощ на партията на Радев и ще даде възможност мащабните реформи, планирани от кабинета, да се реализират по места.

Възрастовият профил на новите структури е разнообразен. В залите рамо до рамо застават както млади лица, така и хора в активна възраст и пенсионери.

Справка за дейността на ПБ показва, че трескавото структуриране и разкриване на офиси е обхванало почти всяка точка на България, осигурявайки пълно покритие в ключови региони.

В Северозападна и Централна България нови общински организации са учредени във Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра, Оряхово, Мизия, Boрован, Криводол и Роман. Към тях се прибавят и структурите в Белоградчик, Брегово, Кула, Чупрене, Макреш, Димово и Ново село. Логистичната мрежа се затваря със Севлиево, Дряново, Трявна, Павликени, Бяла, Елена, Лясковец, Казанлък, Котел, Нова Загора, Твърдица, Тетевен, Ябланица, Априлци и Летница.

Изградени са офиси в Пловдив - във всички райони под тепетата, в Бургас, Варна (включително варненските квартали), Русе, Хасково, Сливен, Ямбол, Ловеч, Пазарджик, Перник и Смолян.

"Прогресивна България" вече има пълно покритие на всички 8 района на стратегическия 24 МИР, паралелно с изграждането на структури в Самоков, Елин Пелин, Божурище, Драгоман и Етрополе.

По Черноморието и Южна България структури действат в Несебър, Поморие, Созопол, Руен, Приморско, Айтос, Карнобат, Камено, Малко Търново и Сунгурларе.

В Пиринския край партията на Радев има офиси в Разлог и Банско, във всички общини на област Силистра, област Монтана, както и в цялата област Кърджали. В Южна България мрежата включва още Димитровград, Харманли, Симеоновград, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Елхово и община Марица (област Пловдив).

В усредяването на структурите по места активно участват депутатите на "Прогресивна България". От 32-мата областни координатори на партията 21 са народни представители.