Кутев разкри мерките за борба с олигархията. Стъпка по стъпка

България има нужда от устойчивост и сигурност, а не от резки политически промени и преминаване от една крайност в друга. Това заяви в студиото на БНТ Антон Кутев от „Прогресивна България“. Той коментира първите 100 дни на управлението.

По думите му резултатите от изборите показват, че обществото очаква по-премерен и устойчив подход. Кутев подчерта, че управляващите не възнамеряват да предприемат бързи промени само заради обществените очаквания, а искат реформите да бъдат трайни и да доведат до нормализиране на политическата ситуация.

„Българите искат устойчивост, искат сигурност, искат изход от ситуацията – премерен, премислен, не краен“, посочи той.

Антон Кутев призна, че очаква по-бързи резултати, но подчерта, че основните приоритети – съдебната реформа и промяната в икономическите отношения, изискват време.

Той даде за пример ареста на Бойко Борисов, като заяви, че целта на реформата не е преследването на конкретни политически фигури, а създаването на работеща система.

„Българите очакват съдебна система и съдебна реформа, които да водят до резултати“, коментира той.

Сред обсъжданите мерки е промяна в начина на формиране на регулаторните органи, която според управляващите трябва да ограничи политическото влияние. Идеята е членовете на отделните органи да не се сменят едновременно, а мандатите им да започват и приключват по различно време.

Според Кутев това би създало по-голяма независимост на регулаторите и би ограничило възможността една политическа сила да поеме едновременно пълен контрол върху тях.

Той подчерта, че борбата с корупцията и олигархичните зависимости не може да бъде постигната с един единствен акт.

„Корупцията и олигархията се борят крачка по крачка, последователно и дългосрочно", заяви Кутев.

Той увери, че няма лагери, а Румен Радев държи здраво юздите на властта. "Аз съм убеден в едно - премиерът няма да прави компромиси и няма да позволи някой да "мишкува" зад гърба му. Аз съм виждал през годините, че той може да бъде много рязък и да се освобождава от хора", категоричен бе Антон Кутев.

Той подчерта, че Радев няма да се колебае да направи промени, които биха били добри за държавата.

Той подчерта, че "Прогресивна България" има шанс да направи конституционно мнозинство без сглобка. "Различни политически сили ще ни подкрепят за промени в Конституцията и без сглобка", добави Антон Кутев.



