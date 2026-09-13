Кутев разкри мерките за борба с олигархията. Стъпка по стъпка
Той подчерта, че Радев няма да се колебае да направи промени, които биха били добри за държавата
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Той подчерта, че Радев няма да се колебае да направи промени, които биха били добри за държавата
Скъпите договори вече ще се подписват пред камерите
Даде подробности за управленската програма на кабинета
Регионалният министър свърза „Баба Алино“ със зависимости на местно, национално и международно ниво
Докато клакьорите на Цветан Василев и Иво Прокопиев правят провокации, Пеевски и ДПС-Ново начало решават проблемите на хората
Вечният втори в „Да, България“ дори сега не може да избяга от амплоато си на чирак
Как се пишат докладите (на олигархията)?
Президентът остро отговори на спекулациите на ГЕРБ
Битката срещу олигархията не пречи на Татяна Дончева да защитава финансови акули Лидерът на Д21 разгръща кампанията си за президент на фона на разцеп...
Има гласове, които призовават за тегленето на заем от бъдещото служебно правителство. Това означава, че ние не сме парламентарна република. Сключванет...
София. "Когато питате за олигарси, следвайте парите – това е основен принцип не само в американската политика. Когато се появява политическа власт от...
София. Обединим ли се и припознаем ли националните приоритети, аз съм готов да работя и за промяна в Конституцията, ако в нея има пречки и слабости, з...
София. Централата на ЧЕЗ в столицата бе блокирана от 50-60 патриоти от ВМРО, които стартираха своите демонстрации срещу монополите. Началото бе дадено...
София. "Работа на президента е да се вслушва в народа си, а този народ от 6 месеца излиза по улиците и скандира "мафия", "олигархия", "корупция", каза...