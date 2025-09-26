Олигархията ги събра, корупцията ги сроди

Една малобройна, но креслива група професионални протестъри броди из София, щурмува чужди сгради по поръчка, затваря кръстовища и заплашва, че ще продължи да го прави, подлагайки на тормоз жителите на столицата. Техен „предводител“ е човекът-четирибуквие – председателят на НПО-то БОЕЦ Георги Георгиев, който от години заработва прехраната си, играейки ролята на викач на задкулисието в страната. А „гостуващи“ ВИП членове –лидерите на иначе парламентарно представените формации ПП-ДБ Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Всички тези лица от няколко седмици правят циркове из центъра на града, сменяйки си от време на време ролите на „предводители“ и „гостуващи“, уж под претекста, че искат законност. В същото време най-безцеремонно газят законите с агресия и призиви за насилие, маскирано като „гражданско неподчинение“.

Последният пример за това шизофренно поведение бе в четвъртък, когато въпросната тумба се презентира пред централата на ДПС на столичната ул. „Врабча“ и пробва да я щурмува. А когато – съвсем логично – срещна отпора на полицията, дошла да си свърши работата и да припомни, че в България все пак има закони и хулиганските прояви, било то и от депутати, не могат да се толерират, се врътнаха, но заплашиха, че пак ще пробват.

Че насилието е последното убежище на некомпетентните (по Айзък Азимов), е стара максима, доказала се през годините, която напълно отговаря на поведението на вече описаните хора. Част от които, впрочем, дори бяха на кормилото на държавата, докарвайки я до състояние, с чиито последствия все още не можем да се преборим всички ние като общество.

Некадърността обаче далеч не е единствената характеристика, обединяваща този цирков състав от поръчкови викачи и клакьори. Събран от олигархията в държавата, той е обединен от корупцията и желанието България да е не демократична страна, а територия, в която властва задкулисието.

Ако не вярвате, само погледнете основните действащи лица.

Какви са фактите?

Факт 1 - кариерата на Георги Георгиев като клакьор на олигархията тръгна от лобито на сръбски хотел, в което се срещна с човека, фалирал КТБ и избягал в Сърбия от правосъдието и от гнева на измамените от него вложители – Цветан Василев.

А какво да кажем за Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев? Първият бе уличен от бившата шефка на митниците Петя Банкова в показанията й пред разследващите по аферата с Агенция „Митници“, че е разпъвал чадър над контрабандния канал за цигари на ъндърграунд боса Никола Николов-Паскал срещу 150 000 евро рушвет на месец. Вторият е обвиняем за престъпление по служба при обществена поръчка за десетки милиони. А третият стана известен като ръководител в сянка на тролска мрежа, сформирана по тертипа на руските фабрики за медийна дезинформация.

Тези тримата, впрочем, вкупом са лидери на коалиция, чийто съставни партии ПП и ДБ бяха акуширани и създадени под диригентската палка на корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ с една единствена цел – да защитават бизнесинтересите на ръководителя му Иво Прокопиев в политиката. И да играят ролята на негови публични клакьори. На този фон, именно те да твърдят, че ще бранят законността е като Чикатило да се кълне, че би бил прекрасен детски педагог. Но пък е напълно в синхрон със задачата, дадена им от олигархията – да рутят отвътре законността в България.

Факт 2 - именно това впрочем е и разковничето към обсесията им спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, срещу когото са насочени традиционно всичките им циркови изпълнения. Ако се чудите защо, то обяснението е прозаично – с действията си през годините Пеевски се доказа като единственото препятствие срещу усилията на тази тумба пионки на олигархията да сринат каквито и останки от законност са останали в държавата. И се превърна в единствения гарант, че дневният ред на политиката ще се диктува не от интересите на задкулисието и от диктата на некомпетентността, а от тези на гражданите на България.

Така, докато клакьорите на Цветан Василев и Иво Прокопиев правят провокации по жълтите павета и блокират нормалния ритъм на софиянци, Пеевски и депутатите от ДПС-Ново начало са там, където са реалните проблеми на хората. Търсят решения за водната криза, оставила на сухо стотици хиляди жители на страната. Противопоставят се на рекета на монополистите като „Топлофикация“ и руската „Лукойл“, в джиповете на чиито шефове се возеше Асен Василев. Предлагат социални реформи, с които да преодолеят недомислия, оставили майки без осигуровки. Пребориха се да има специално перо в бюджета за проекти за общините. Инициираха създаването на държавни магазини, в които гражданите ще могат да пазаруват на нормални цени, без да бъде изпразван джоба им от алчността на спекулата. И още цял куп реални действия, целящи да се вкара ред в цели сектори на икономиката, опропастени от псевдопромяната на ПП и коалиционната й партньорка ДБ.

Или иначе казано, Пеевски и неговото „Ново начало“ са единствената пречка срещу диктата на некомпетентността и олигархията. И това се вижда от хората, както показват социологическите проучвания, отреждащи на ДПС-Ново начало второ място и демонстриращи постоянен срив в доверието към ПП-ДБ. Срив, който те много добре осъзнават и се пробват да преодолеят с викове, крясъци и измислени скандали. Но номерът им вече няма да мине. Защото се вижда краят на диктата на некомпетентността и корупцията.

