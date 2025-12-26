Изненада с турските сериали. Стават...

Въвежда се нов подход, който поставя в центъра дигиталната разказвателна сила в глобалното популяризиране на Турция. Разработената от Министерството на културата и туризма стратегия за промотиране чрез минисериали има за цел да представи историческото, културното и природното богатство на Турция пред световната публика чрез продукции, фокусирани върху разказа и историята, пише турският вестник "Миллиет".

Тази нова визия беше представена пред обществеността на пресконференция, проведена в Истанбулския културен център „Ататюрк“. В речта си министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой очерта рамката на подхода, като подчерта, че участието в минисериали е „като да облечеш националната фланелка“.

Ерсой посочи, че глобалното разбиране за туризма вече не се ограничава само до избора на дестинация, а се е превърнало в процес на включване в история, преживяване на емоция и изпробване на начин на живот.

ГЛОБАЛНАТА СИЛА НА ТУРСКИТЕ СЕРИАЛИ В ЦЕНТЪРА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

Ерсой подчерта, че Турция е сред страните с най-голямо производство на телевизионни сериали в света, заема водеща позиция по брой произведени епизоди годишно и заедно със САЩ и Великобритания се е превърнала в една от трите най-големи телевизионни индустрии в света по износ на сериали.

Министърът отбеляза, че днес турските сериали се гледат в около 170 държави от близо 1 милиард зрители, а приходите от износа им са надхвърлили 1 милиард долара. По думите му тази сила е един от най-ефективните инструменти за международна реклама и „мека сила“ на Турция.

НОВА СТРАНИЦА В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО ЧРЕЗ TGA СЕРИАЛИ

Ерсой съобщи, че чрез Турската агенция за насърчаване и развитие на туризма (TGA) до момента е осъществявана реклама в близо 200 държави, а марката GoTürkiye се е превърнала в глобална платформа, излъчваща на 10 езика.

След като дигиталните кампании достигнаха 31,5 милиарда показвания и 11 милиарда гледания, министърът заяви, че се преминава към нов етап в популяризирането, в който форматът на минисериалите заема централно място.

Той подчерта, че към рекламните филми се добавят минисериали с високо кинематографично качество и силен разказвателен фокус, като този модел представлява иновативен пример в световната история на туристическата реклама.

ЧЕТИРИ МИНИСЕРИАЛА – СТОТИЦИ МИЛИОНИ ПОКАЗВАНИЯ

В рамките на новата стратегия досега са реализирани четири минисериала. Ерсой посочи, че излъчените на 5 юни „Antalya Gambit“, на 18 юни „Istanbul My Love“, на 29 ноември „Hidden Lover“ и на 11 декември „An Istanbul Story“ представят културното, природното и историческото богатство на Анталия и Истанбул пред света.

Министърът съобщи, че първите два минисериала са постигнали над 2 милиарда и 930 милиона показвания, „Hidden Lover“ – 251 милиона, а „An Istanbul Story“ – 156 милиона показвания за кратък период от време.

НОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕРИЙНИЯ СЕКТОР

В речта си Ерсой обяви и нов механизъм за подкрепа на сериите. Продукции, които отговарят на определени рекламни критерии и са изнесени в поне 10 държави на минимум три континента, ще бъдат подпомагани от министерството.

Той уточни, че процесът на оценка ще се извършва от специално създадена комисия.

Ерсой се спря и на древните градове и археологическите обекти, възстановени в рамките на проекта „Наследство за бъдещето“, като заяви, че при вземане на необходимите мерки те ще бъдат отворени като снимачни площадки за филмови и телевизионни продукции.

ВАЖНА ОТГОВОРНОСТ В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО

Министърът обърна внимание и на значението на участието в минисериалите от гледна точка на националната реклама, като отново използва израза „като да облечеш националната фланелка“. Той подчерта, че продуценти, актьори, сценаристи, музиканти и екипите зад камерата поемат важна отговорност за международното представяне на Турция.

В края на изказването си Ерсой пожела успех на новата стратегия за популяризиране и благодари на продуцентите, артистите и всички работещи в сектора, допринесли за реализирането на проектите.





