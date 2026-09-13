Американци преоткриха най-стария град у нас и го препоръчват на цял свят
Античният театър, Небет тепе и достъпният престой превръщат града в силна европейска дестинация
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Античният театър, Небет тепе и достъпният престой превръщат града в силна европейска дестинация
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Тук може да се наблюдава и северното сияние
Министър Милощев говори на днешния парламентарен контрол
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Наши и чужди туристи ще могат бързо да резервират почивката си
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Музеят на индустрията тук е разположен в стара текстилна фабрика
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Забележителностите на това кътче
Отскоро селото се радва и на интерес в сферата на селския туризъм
Имат богата история и забележителности
Комбинацията от модерност и история, която носят и давата града, предлага едно по-специално и запомнящо се преживяване
Става емблема на Карлово