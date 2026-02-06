Адресът на спокойствието. Наше село привлича туристите по уникален начин

На ръба на Деветашкото плато, в близост до Крушунските водопади, се намира Кърпачево. Това малко, китно селце успява да запази нещо, което всички търсят – спокойствие, автентичност и традиции.

Разположено е в община Летница на 12 км южно от общинския център, на около 40 км североизточно от Ловеч и приблизително на 190 км от София. На пръв поглед е от онези места, които лесно можеш да подминеш, ако не знаеш какво се крие зад спокойния му ритъм. А всъщност селото носи богата история и усещане за устойчивост – за място, което умее да пази паметта си.

Кърпачево се намира в район с особена живописност – широки хоризонти, меки хълмове и онова рядко усещане за простор и тишина, което днес все по-трудно се намира.

История, вписана във времето

Историята на Кърпачево започва още през XVI век, когато в района се заселват турски скотовъдци. След Освободителната Руско-турска война от 1877–1878 г. тук идват българи от габровските колиби – хора със здрав характер, трудолюбие и силно чувство за общност. Те поставят основите на съвременното селище и му придават облика, който до голяма степен се усеща и днес.

След Освобождението селото дълго време носи името Юруклери. През 1923 г. е преименувано на Надежда – име, което отразява духа на времето, а от 1 януари 1950 г. получава днешното си име Кърпачево. То е избрано в чест на поета Христо Кърпачев, родом от селото – символична връзка между мястото и словото, между локалната памет и националната културна история.

Училище, читалище и буден дух

Будният дух на Кърпачево личи и в ранното развитие на просветното и културното дело. Училището отваря врати още през 1884 г. Първият учител, Спас Пенчев от Габровско, е подготвян за свещеник, но избира учителската професия – решение, което оставя траен отпечатък върху местната общност.

Сградата, построена в края на XIX век, дълги години е средище на знание и срещи. Днес тя има нов живот – превърната е в къща за гости, но продължава да изпълнява старата си мисия: да приема хора.

Традицията на общността се поддържа и от читалището, основано през 1921 г. от група родолюбиви младежи. Днешното Народно читалище „Христо Кърпачев – 1921“ е естествен културен център, а селският празник на 21 септември – Малка Богородица – и до днес събира местни и гости на традиционния събор.

Старата мелница – сърцето на селото

Сред най-разпознаваемите символи на Кърпачево е Старата мелница. Историята ѝ звучи почти като легенда – построена първоначално като воденица в съседното село Крушуна, тя е разглобена камък по камък и пренесена с волски каруци в Кърпачево. На новото си място, заради липсата на течаща вода, е превърната в електрическа мелница.

След години на изоставяне сградата е възродена благодарение на сдружение „Деветашко плато“. Днес мелницата е културно-информационен и образователен център – място за изложби, концерти, фестивали и срещи. Изградена от бигорен камък, тя е не просто архитектурен обект, а жива сцена на съвременния културен живот в селото.

Макар селото да има около 70 постоянни жители, туристическата му база е добре развита – близо 10 къщи за гости с общо около 120 легла, а в съседните села местата за настаняване надхвърлят 60.

Районът е част от Натура 2000 и предлага изключително богатство от природни забележителности. В землището на селото са пещерите Стълбица и Футьова пещера, а само на няколко километра се намира внушителната Деветашка пещера – с огромните си сводове и седем отвора към небето. Освен природен феномен, тя е и място с доказано човешко присъствие от преди около 70 хиляди години.

Природни чудеса и жив културен календар

В близост е и пещера Гарваница – 60-метрова пропаст, достъпна по метална стълба, която привлича любителите на силни усещания. През летните месеци районът се оживява от фестивала „Jazz под звездите“, който събира музиканти и публика сред природата.

Една от най-посещаваните забележителности са Крушунските водопади – каскади от вода, мъхове и синтрови езерца, които могат да се разгледат по няколко пешеходни маршрута. А за любителите на панорамните гледки, местността Погледалото край пътя между Крушуна и Кърпачево разкрива внушителен поглед към дефилето и Дунавската равнина.

Място, което остава траен спомен

Кърпачево и Деветашкото плато предлагат възможности за селски и екологичен туризъм, конна езда, фестивали и културни събития. Това е район, който не впечатлява с показност, а с преживяване – спокойно, истинско и дълго помнещо се.

