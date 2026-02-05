Гледаме 300 съкровища от миналото в Археологическия

Над 300 находки от 31 археологически обекта в цялата страна събира традиционната изложба „Българска археология 2025“, която ще бъде открита на 13 февруари и ще може да бъде разгледана до 7 юни 2026 г. в зала „Временни изложби“ на Национален археологически институт с музей – БАН.

За деветнадесета поредна година екипът на Националния археологически институт с музей при БАН представя най-значимите резултати от археологическите проучвания през изминалия сезон. Експозицията обхваща впечатляващ хронологичен диапазон – от Праисторията до Късното средновековие – и предлага концентриран разказ за хилядолетната история на българските земи.

Посетителите ще могат да видят находки от знакови обекти като праисторическите селищни могили Провадия – Солницата и Юнаците, римските градове Рациария, Ескус, Димум и Хераклея Синтика, както и средновековните столици Плиска, Търново и Калиакра.

Сред най-впечатляващите експонати са праисторически накити от халколитния некропол при с. Трънак, мечове от некропола при с. Палат, златни украшения и бронзови съдове от надгробна могила при с. Капитан Петко войвода, стъклена чаша тип „рог на изобилието“ от античния обект при с. Блъсково, сребърни фибули от некропола при с. Свобода, както и златни накити и монети от Калиакра. Особен интерес предизвиква и оловният сгъваем олтар, открит на Трапезица във Велико Търново.

Научният контекст на откритията е допълнен от постери, представящи резултатите от проучванията на близо 50 археологически обекта от цялата страна, което превръща изложбата не само в зрелищна, но и в ценен научно-популярен форум.

Тази година съорганизатори на „Българска археология 2025“ са 19 исторически и археологически музея, сред които Национален исторически музей, Регионален археологически музей – Пловдив, както и регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Плевен, Шумен и Ямбол, заедно с музеите в Сандански, Белоградчик, Ботевград, Дупница, Дългопол, Каварна, Петрич, Провадия и Тополовград.

Изложбата „Българска археология 2025“ може да бъде разгледана от 13 февруари до 7 юни 2026 г. в зала „Временни изложби“ на Националния археологически институт с музей – БАН и обещава среща с най-новите археологически открития, които пренаписват и допълват историята на България.

