НИМХ обяви червен код на 5 февруари на тези места

За 5 февруари 2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали, оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) в областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново. Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.

През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. В западните и централните части на Северна България, където ще е тихо, ще има поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°. Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°.

В планините ще бъде облачно. Сняг ще вали в районите над 1600-1800 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа до умерен южен вятър и повишението на температурите ще продължи – минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, по-високи в Източна България, а максималните – между 8° и 13°, по-ниски в Северозападна България. В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.

