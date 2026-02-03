Общество

Серия от циклони удрят страната! Но идва ли краят на зимата

Очаква се температурите да бъдат под или около климатичната норма

Серия от циклони удрят страната! Но идва ли краят на зимата
Снимка: pixabay
03 фев 26 | 23:14
287
Агенция Стандарт

През първото десетдневие на февруари полярният вихър остава в нестабилно и асиметрично състояние, което улеснява преноса на студен въздух от североизток към Балканите. В този период България попада в зона на повишена вероятност за континентални студени нахлувания. Тоест с други думи - сух студ от изток.

Очаква се температурите да бъдат под или около климатичната норма, особено в Северна България, котловините и високите полета. Минималните температури на места могат да достигнат стойности от минус 5 до минус 10 градуса по Целзий. Дневните температури често ще остават около или под нулата, ще има и периоди с инверсии, особено в Дунавската равнина.

Между периода 5-10 февруари се очакват валежи от дъжд, сняг и силни ветрове, като причината е серия от циклони, преминаващи през нашата страна. В Югоизточна България ще е преобладават южни ветрове, докато в Дунавската равнина, ще е по-спокойно с ниски температури и мъгли.

Вероятността за снеговалежи именно тук е повишена, включително и в равнинните райони. При наличие на средиземноморски циклони са възможни по-интензивни валежи от сняг и образуване на трайна снежна покривка. Защото според ансамблите на моделите, ще имаме по-студени температури. И много е важно точно откъде ще преминат тези циклони.

През средата на февруари се очаква частична реорганизация на полярния вихър, без пълното му възстановяване в компактен вид. Това създава условия за динамична и променлива атмосферна обстановка над Европа.

В България времето ще се характеризира с чести температурни колебания. Студени периоди ще се редуват с по-меки дни, свързани с атмосферни смущения. Причината е средиземноморските циклони и свързаните с тях югозападни ветрове. Температурите ще се движат около климатичната норма, като в някои дни ще дори с 3-4 градуса над климатичната норма. Времето по скоро ще заприлича на март месец. 

Валежите ще бъдат неравномерни – сняг в планинските райони, и от дъжд в по-ниските части. Районите с температурна инверсия ще се повиши и рискът от поледици и заледявания.

В края на февруари полярният вихър показва тенденция към по-нататъшно отслабване и изместване, което често е сигнал за настъпване на по-мека циркулация над Европа. Атлантическото влияние постепенно се засилва, а студените континентални маси губят доминиращата си роля.

За България това означава по-чести затопляния и температури над нормата, особено в южните райони и низините. Снегът ще става все по-рядко явление в равнинните части, докато в планините ще се задържи по-дълго.

Валежите ще са предимно от дъжд в ниските части и мокър сняг или сняг във високите райони. Времето ще бъде по-променливо, с усещане за приближаваща пролет, макар че краткотрайни студени нахлувания все още не са изключени.

Февруари в България ще бъде контрастен и динамичен, с ясно изразен зимен характер в началото и по-плавен преход към по-меко време в края. Деформираният полярен вихър създава условия за студени епизоди и снеговалежи, особено през първото десетдневие, но липсата на устойчиво и силно стратосферно затопляне ограничава вероятността от дълготрайни екстремни студове.

Месецът ще предложи класическия сблъсък между зимата и първите признаци на пролетта – с редуване на мразовити дни, снеговалежи и периоди на по-меко и влажно време, прогнозират от "Метео Балканс".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема времето
Още от Общество
Коментирай